تعافي 11 حالة في غزة وتسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا في الخليل ونابلس

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تعافي 11 حالة من إصابات فيروس كورونا في القطاع، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا في الخليل ونابلس.

وأشارت الوزارة، الى أن 15 إصابة تحت العلاج بمستشفى العزل في غزة.

ومن جانبها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا مساء اليوم، بينها 5 في منطقة الريحية و4 في بيت كاحل بمحافظة الخليل، وهم مخالطون لمرضى سابقين، وإصابة في مدينة نابلس، ما يرفع حصيلة إصابات اليوم إلى 44.

وبينت أن حصيلة الإصابات في محافظة الخليل، ارتفعت منذ الصباح إلى 41 إصابة، وفي محافظة نابلس إلى 3، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 789 إصابة، بينها 214 إصابة نشطة.

المصدر: وكالات