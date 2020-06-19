إصابات كورونا في مصر تتجاوز الـ 50 ألفا والوفيات تقترب من الألفين

تجاوزت الإصابات بوباء (كوفيد 19) في مصر حاجز الخمسين ألف مسجلة 50437 حالة بعد تسجيل 1218 حالة جديدة اليوم بينما بلغت الوفيات 1938 بعد تسجيلة 88 وفاة اليوم. وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية مساء اليوم الخميس فقد تم “تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ولفت البيان إلى وفاة 88 حالة جديدة.

وأشار البيان إلى “أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا”. وأوضح البيان أن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1938 حالة وفاة”.