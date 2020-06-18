الأونروا: نتابع حالة عدد من المرضى الفلسطينيين ونجري الفحوص لعائلاتهم والمخالطين لهم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2020 - 23:32

الأونروا: نتابع حالة عدد من المرضى الفلسطينيين ونجري الفحوص لعائلاتهم والمخالطين لهم

منذ 29 mins 18 June، 2020
الانروا_الامم المتحدة
لبنان

علنت “الأونروا” في بيان، انها تتابع عن كثب “حالة عدد من المرضى الفلسطينيين المصابين بكورونا وتجري كل الترتيبات والفحوص اللازمة لعائلاتهم والمخالطين لهم”. وكان أدخل مريضان فلسطينيان الى مستشفى رفيق الحريري الحكومي في 14 حزيران حيث يتلقيان العلاج بينما يلتزم مريضان آخران بالحجر المنزلي في بيروت بمراقبة مباشرة من الأونروا.

وفي منطقة صيدا، يلتزم مريض آخر الحجر المنزلي. وفي مخيم البداوي، أجرت الأونروا بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة فحوصات لأشخاص مخالطين لمرضى في أماكن قريبة من المخيم. وأجرت الأونروا بالتعاون مع وزارة الصحة فحوصات لأحد عشر شخصا من المخالطين لمريض فلسطيني في صيدا وهم من سكان مخيم عين الحلوة ولإثنين من المخالطين في وادي الزينة. وجدد البيان التزام الانروا توفير الرعاية الصحية والاستشفائية لكل لاجئي فلسطين.

المصدر: الوكالة الوطنية

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