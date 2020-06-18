البحرية المغربية تنقذ 93 مهاجرا غير نظامي في المتوسط

أعلنت البحرية المغربية الخميس إنقاذ 93 مهاجرا غير نظامي بينهم نساء وأطفال، يتحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن قوارب تقليدية في عرض البحر الأبيض المتوسط.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء المغربية إن “وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية أنقذت ليل الأربعاء الخميس بعرض البحر الأبيض المتوسط، 93 مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء”. وأضاف أنهم “نقلوا سالمين إلى ميناء الناظور (شمال) بعد أن تلقوا الإسعافات اللازمة”، مشيرا إلى أن من بينهم 15 امرأة والعديد من القاصرين والأطفال.

وتعد السواحل المتوسطية شمال المغرب منطلقا رئيسيا لقوارب الهجرة غير النظامية نحو السواحل الاسبانية على بعد كيلومترات قليلة. والغالبية العظمي لركابها قادمون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. كما يركبها أيضا مهاجرون مغاربة.

وأجهضت السلطات المغربية العام الماضي نحو 74 ألف محاولة للهجرة غير النظامية باتجاه أوروبا، بحسب معطيات رسمية. وقد وصل نحو 32 ألف مهاجر غير نظامي إلى اسبانيا في نفس العام قادمين من عدة بلدان إفريقية بينها المغرب، بحسب السلطات الاسبانية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية