الجيش اللبناني: طائرات حربية واستطلاع عدوة تخرق الاجواء اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2020 - 23:32

الجيش اللبناني: طائرات حربية واستطلاع عدوة تخرق الاجواء اللبنانية

منذ 1 ساعة 18 June، 2020
الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:”بتاريخه، عند الساعة 6.05 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 13.25 من فوق بلدة كفرشوبا.

وعند الساعة 7.20، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 11.10 من فوق بلدة كفرشوبا.

وعند الساعة 8.35، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 9.35 من فوق بلدة علما الشعب.

وعند الساعة 13.15، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 14.50 من فوق البلدة المذكورة.

وعند الساعة 13.45، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ميس الجبل، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 15.45 من فوق بلدة يارون.

وبتاريخه، عند الساعة 10.30 خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذتا طيرانا دائريا فوق جميع المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 11.55 من فوق بلدة يارون.

المصدر: الوكالة الوطنية

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