عبد الصمد: الحكومة منفتحة على كل عرض يمكن أن يلبي حاجات لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2020 - 20:12

عبد الصمد: الحكومة منفتحة على كل عرض يمكن أن يلبي حاجات لبنان

منذ 2 ساعة 18 June، 2020
وزيرة الاعلام منال عبد الصمد
لبنان

قالت وزيرة الاعلام في لبنان منال عبد الصمد بعد جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت الخميس في السرايا الحكومية إن “رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب أمل أن تشارك القوى السياسية كلها في لقاء بعبدا لمصلحة البلد”، وشدد على أن “لا مظلة فوق رأس أحد في مكافحة الفساد”.

وعن الانفتاح على الشرق، قالت عبد الصمد “نقوم بمصلحة لبنان وأكدنا اننا منفتحون على كل عرض يمكن أن يلبي حاجات البلد”، وتابعت “بالنسبة إلى المداولات مع صندوق النقد الدولي فطابعها سري ولم يتم طرح موضوع الأرقام”.

وأضافت عبد الصمد “تتم ملاحقة كل من يقوم بمخالفات في موضوع الدولار في السوق السوداء من خلال غرفة الطوارىء في وزارة الداخلية والبلديات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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