العميد حمدان استقبل ممثل الجبهة الشعبية في لبنان على رأس وفد – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2020 - 18:32

العميد حمدان استقبل ممثل الجبهة الشعبية في لبنان على رأس وفد

منذ 24 mins 18 June، 2020
العميد حمدان
لبنان

استقبل أمين الهيئة القيادية في “حركة الناصريين المستقلين – المرابطون” العميد مصطفى حمدان ممثل الجبهة الشعبية في لبنان أبو جابر على رأس وفد في مقر “المرابطون”.
وبعد اللقاء، أكد المجتمعون، بحسب بيان للحركة، أن “أهلنا الفلسطينيين في مخيمات الشتات يثبتون يوما بعد يوم، الرهان على هذا الشعب، شعب الجبارين في حماية الأمن الوطني اللبناني، بعدما شاهدنا هجمة تكفيرية داعشية على مستوى وطننا اللبناني، كيف وقف أهلنا الفلسطينيون الى جانب اللبنانيين وأسقطوا كل مشاريع إدخالهم في الفتن الداخلية”.
وشددوا على ان “أهلنا الفلسطينيين في مخيمات الشتات يقفون أيضا مع الأمن الوطني اللبناني، ويسعون الى لملمة الوضع وإلى أن يكونوا سعاة خير، وبذلك يؤكدون على قيمتهم الفلسطينية وقيمة وجودهم على الأراضي اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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