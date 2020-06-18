روسيا ترصد خرقا وحدا لنظام وقف إطلاق النار في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2020 - 14:58

روسيا ترصد خرقا وحدا لنظام وقف إطلاق النار في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

منذ 11 mins 18 June، 2020
سوريا
سورية - عربي وإقليمي

أفادت وزارة الدفاع الروسية الخميس أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد خرقا واحدا لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما لم يرصد الجانب التركي شيئا قط. وقالت الدفاع الروسية في بيان لها بهذا الشأن: ” رصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا خرقا واحدا في محافظة إدلب، بينما لم يرصد الجانب التركي شيئا قط”. وأشار الدفاع الروسية في بيانها إلى عدم قيام مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين بتنفيذ أي عمليات إنسانية خلال الــ24 ساعة الأخيرة .

المصدر: سبوتنيك

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