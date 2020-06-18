إصابات بحريق في مخيم للنازحين السوريين في العبدة شمال لبنان

اندلع حريق في مخيم للنازحين السوريين على طريق البوبلي في خراج بلدة ببنين –العبدة في عكار شمال لبنان.

وقد أتى الحريق على عدد من الخيم وتولى عناصر الدفاع المدني عملية اخماد النيران، في الوقت الذي تولى عناصر الصليب الاحمر اسعاف ونقل 3 مصابين بحالات اختناق نتيجة تنشق الدخان، الى مستشفى الخير في مدينة المنية، كما أفيد عن احتراق “فان” لنقل الركاب كان الى جانب احدى الخيم.

وناشدت العائلات المتضررة مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين مساعدتها على ترميم خيمها التي التهمتها النيران، بما فيها من محتويات، وقد بوشرت التحقيقات لمعرفة اسباب الحريق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام