عودة 18 لاجئا سوريا إلى أرض الوطن خلال الــ24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين بأن 18 لاجئا آخر عادوا إلى سوريا من أراضي لبنان خلال الــ24 ساعة الأخيرة. وقال المركز في نشرة إخبارية له بهذا الشأن نُشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية على شبكة الفايسبوك “خلال الــ24 ساعة الأخيرة عاد 18 لاجئا آخر (منهم 5 نساء و10 أطفال) إلى سوريا من أراضي لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس و تلكلخ الحدوديين، بينما لم تسجل عودة لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي.

هذا وبحسب المركز، عاد 38 نازحا إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وبالإضافة إلى ذلك قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي، على مساحة 2.3 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها بتدمير 34 عبوة ناسفة.

المصدر: سبوتنيك