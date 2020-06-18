قوات العدو تعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 18 2020 - 13:04

قوات العدو تعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية

منذ 5 mins 18 June، 2020
اعتقالات
عربي وإقليمي - فلسطين

شنت قوات العدو الصهيوني، فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات طالت 8 فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر فلسطينية، أن”قوات العدو اقتحمت مدينة قلقيلة، واعتقلت شابا من  بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية، وآخر من بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية”.
كما سلمت القوات شابا من عزون شرق المدينة، بلاغاً لمراجعة شرطة العدو، وأمهلته حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم.
وفي رام الله والبيرة، اعتقلت قوات العدو شابا من قرية المزرعة الغربية في رام الله، واخر من حي أم الشرايط.
وفي نابلس، اعتقلت القوات شابا على حاجز زعترة جنوب نابلس، وهو من بلدة بيتا شرق المدينة.
وفي بيت لحم، اعتقلت القوات شابين من بلدة نحالين غرب المدينة، وفي أريحا اعتقلت القوات شابا، من مخيم عقبة جبر.
وتواصل قوات العدو الصهيوني اعتقالاتها اليومية للمواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

المصدر: مواقع

التعليقات

ذات صلة

إستطلاع للرأي حول برامج شهر رمضان المبارك على قناة المنار.
بهدف الوقوف على آراء مشاهدينا الكرام نأمل مشاركتنا الرأي بتقييم برامج شهر رمضان التي عرضت على قناة المنار

لا شكراً المشاركة