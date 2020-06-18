قوات العدو تعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية

شنت قوات العدو الصهيوني، فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات طالت 8 فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن”قوات العدو اقتحمت مدينة قلقيلة، واعتقلت شابا من بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية، وآخر من بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية”.

كما سلمت القوات شابا من عزون شرق المدينة، بلاغاً لمراجعة شرطة العدو، وأمهلته حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم.

وفي رام الله والبيرة، اعتقلت قوات العدو شابا من قرية المزرعة الغربية في رام الله، واخر من حي أم الشرايط.

وفي نابلس، اعتقلت القوات شابا على حاجز زعترة جنوب نابلس، وهو من بلدة بيتا شرق المدينة.

وفي بيت لحم، اعتقلت القوات شابين من بلدة نحالين غرب المدينة، وفي أريحا اعتقلت القوات شابا، من مخيم عقبة جبر.

وتواصل قوات العدو الصهيوني اعتقالاتها اليومية للمواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

المصدر: مواقع