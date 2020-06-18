قوات العدو تهدم منزلين فلسطينيين ومنشأة تجارية في الضفة الغربية

اقتحمت قوات العدو الصهيوني، صباح اليوم الخميس، قريتي التوانة جنوب الخليل والمنشية شرق بيت لحم بالضفة الغربية وهدمت منزلين فلسطينيين ومنشأة تجارية.

وذكرت وكالة “فلسطين الآن” أن قوات العدو اقتحمت قريتي التوانة والمنشية بعدد من الجرافات وهدمت منزلين فلسطينيين ومنشأة تجارية.

وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل فؤاد العمور، أن”قوات العدو داهمت قرية التوانة، وهدمت منزلين”.

وحاول أهالي القرية الاحتجاج ومنع عملية الهدم، فقام جنود العدو بإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الأهالي.

وفي بيت لحم، هدمت قوات العدو مغسلة سيارات في قرية المنشية القريبة من بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، بأن قوة من جيش العدو اقتحمت المنشية وهدمت المغسلة التي تعود للمواطن علي الخطيب، بحجة عدم الترخيص.

وفي إطار تنفيذ مخططاتها العدوانية التهويدية تصعد قوات العدو عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين بالضفة الغربية في ظل تجاهل المجتمع الدولي للمطالبات الفلسطينية بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات التي تؤدي إلى تهجير وتشريد الفلسطينيين وبضرورة تطبيق القرار الأممي 2334 الذي يطالب بالوقف الفوري للاستيطان.

المصدر: مواقع