اكتشاف بترولي مصري جديد في خليج السويس

أعلنت السلطات المصرية، عن اكتشاف بترولي جديد بمنطقة امتياز جيسوم البحرية بجنوب خليج السويس بالمياه الضحلة، بمعدل إنتاج أولى 2000 برميل يوميًا من الزيت الخام، وتواجد حوالى 70 مليون برميل زيت خام قابل للاستخراج. وقال بيان صدر عن وزارة البترول المصرية الخميس “تم تحقيق كشف بترولي (GNN-4) بمنطقة امتياز جيسوم البحرية بجنوب خليج السويس بالمياه الضحلة، بمعدل إنتاج أولى 2000 برميل يوميًا من الزيت الخام، وتشير التقديرات إلى تواجد حوالى 70 مليون برميل زيت خام قابل للاستخراج”.

وأضاف البيان “تشير هذه النتائج الإيجابية إلى نجاح عمليات البحث والاستكشاف في الحقول الحالية، وأن هناك المزيد من الثروات والموارد البترولية التي لم تكتشف بعد، وأن التكنولوجيات الحديثة والنظريات الجيولوجية المتطورة تسهم في تحقيق هذه الرؤية”.

المصدر: سبوتنيك