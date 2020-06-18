رئيس المنطقة التربوية جنوبا عرض مع مدراء مدارس صيدا وشرقها سبل مواجهة صعوبات العام الدراسي المقبل

عقد رئيس المنطقة التربوية الدكتور باسم عباس صباح اليوم، لقاءين في مكتبه في سرايا صيدا الحكومية، مع مديري المدارس الرسمية في مدينة صيدا وشرقها خصصا “للبحث في السبل الآيلة لتدارك مختلف الصعوبات التي يمكن ان تعيق انطلاقة العام الدراسي الجديد، لا سيما لجهة القدرة الاستيعابية لهذه المدارس للطلاب الوافدين من القطاع الخاص إلى الرسمي من المراحل كافة في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية القائمة”.

ولفت عباس إلى أن هذه اللقاءات التربوية “تأتي في إطار إيجاد الحلول الاستباقية مع الجهات المعنية كافة تحسبا لأية مشاكل قد تطرأ”، وأنه كرئيس للمنطقة التربوية في الجنوب وضع مقترحات تضمنت الآتي: “تأمين أماكن دراسية للتلاميذ اللبنانيين الجدد الوافدين إلى المدارس الرسمية للعام 2020-2021، دراسة أوضاع التلامذة الفلسطينيين القدامى في حال عدم توفر مقاعد لهم، السعي إلى استحداث تدريس اللغة الانكليزية في المدارس الآتية: عين الحلوة الابتدائية وصيدا الابتدائية المختلطة ( الرشيدية ) ومدارس شرق صيدا، تأمين التعاقد عبر وزارة التربية وإلغاء بدعة التعاقد على حساب صناديق الأهل والمدرسة، العمل بأسرع وقت على توفير الأموال في صناديق مجالس الأهل، علما أن مجالس الأهل لم يصلها أموال عن الأعوام 2017- 2018 و2019 – 2020 حتى الآن، العمل على تسديد مستحقات صناديق المدارس في أول العام وليس آخره، العمل على تأمين التجهيزات للمدارس وبخاصة مقاعد الدراسة على الأقل، المساعدة على تحويل جميع التلامذة السوريين من الدوام الصباحي الى الدوام المسائي”.

وأكد عباس أنه يقوم ووفدا من المنطقة التربوية بسلسلة من اللقاءات مع الفعاليات الصيداوية كان بدأها مع رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائبة بهية الحريري بالأمس ويستكملها اليوم مع النائب أسامة سعد ولاحقا مع نائبي صور علي خريس وحسن عزالدين، “بهدف وضعهم في أجواء هذه المقترحات وما ستؤول إليه الاجتماعات مع الأطراف كافة للوصول إلى كل ما من شأنه خدمة وتعزيز الشأن التربوي في صيدا والجنوب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام