الطقس في لبنان غدا الجمعة غائم جزئيا مع رياح ناشطة وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، ان يكون الطقس في لبنان غدا الجمعة غائما جزئيا مع رياح ناشطة وانخفاض إضافي وملموس بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية ويتكون الضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة خصوصا في المناطق الشمالية مع احتمال حدوث برق ورعد اعتبارا من المساء مع رياح ناشطة. وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي مستقر وبارد نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الجمعة حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا ويستمر حتى صباح الأحد حيث يستقر تدريجيا.

الطقس المتوقع في لبنان

الخميس: قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، يتحول ليلا الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة تصل الى حدود ال 60 كلم/س اعتبارا من المساء كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا مع رياح ناشطة وانخفاض إضافي وملموس بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية ( دون معدلاتها الموسمية) ويتكون الضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة خصوصا في المناطق الشمالية مع احتمال حدوث برق ورعد اعتبارا من المساء مع رياح ناشطة والتي تصل سرعتها أحيانا الى 60 كلم/الساعة.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة ورياح ناشطة.

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، يتساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية والجنوبية خلال الفترة الصباحية، يستقر الطقس اعتبارا من الظهر ويتحول الى قليل الغيوم.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 18 الى 27 درجة، فوق الجبال من 14 الى 23 درجة، في الداخل من 13 الى 28 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و 25 كم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا، يتحول مساء الى سيء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.

– حال البحر: منخفض الموج.

– حرارة سطح الماء: 24°م.

– الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام