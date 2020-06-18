وزارة الصحة تباشر إجراء فحوصات كورونا في مرفأ طرابلس للعمال المخالطين للعامل الذي ظهرت نتيجته إيجابية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2020 - 13:04

وزارة الصحة تباشر إجراء فحوصات كورونا في مرفأ طرابلس للعمال المخالطين للعامل الذي ظهرت نتيجته إيجابية

منذ 1 ساعة 18 June، 2020
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لبنان

باشر فريق طبي من وزارة الصحة العامة ضم طبيب القضاء الدكتور حلمي درويش ورئيس  دائرة الحجر الصحي الدكتور اكرم غانم وأطباء مساعدين، صباح اليوم الخميس، إجراء فحوصات الكورونا في مرفأ طرابلس للعمال المخالطين للعامل الذي ظهرت نتيجته إيجابية البارحة.

وتولت إدارة المرفأ بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من مخابرات الجيش والأمن العام والجمارك ونقابة العمال تقديم كافة التسهيلات للفريق الطبي المتخصص الذي عمل بحرفية تامة في إتمام الفحوصات وتنظيم إجرائها.

وقد تقدمت عائلة مرفأ طرابلس بكافة اطيافها بالشكر الجزيل لوزارة الصحة على اهتمامها متمنية السلامة والعافية لجميع العمال في المرفأ.

المصدر: موقع المنار

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