تسجيل 7790 إصابة كورونا جديدة في روسيا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 7790 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 1040 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 561091 إصابة. وجاء في بيان مقر العمليات “تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 7790 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 84 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 561091”. وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 1040، و667 بضواحيها، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتابع المقر في بيانه “غادر 9621 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 313963 شخصا”. وأشار المقر إلى تسجيل 182 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 7660 شخصا.

المصدر: سبوتنيك