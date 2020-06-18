امن الدولة: توقيف 3 اشخاص بسبب عمليات صرافة غير شرعية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2020 - 11:02

امن الدولة: توقيف 3 اشخاص بسبب عمليات صرافة غير شرعية

منذ 17 mins 18 June، 2020
المديرية العامة لامن الدولة
لبنان

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي: “في إطار متابعة أعمال الصرافة والتلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي، والمضاربة به في السوق السوداء، ضبطت دوريات من المديرية العامة لأمن الدولة كلا من اللبنانيين:(أ.م) في شتورا لتلاعبه بسعر صرف الدولار الأميركي مخالفا تعاميم مصرف لبنان، ونقابة الصيارفة، و(ب.ش) في صيدا و (ع.م) في النويري – بيروت لقيامهما بأعمال صيرفة غير شرعية، وضبطت بحوزتهم مبالغ مالية من عملات مختلفة، ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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