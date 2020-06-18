امن الدولة: توقيف 3 اشخاص بسبب عمليات صرافة غير شرعية

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي: “في إطار متابعة أعمال الصرافة والتلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي، والمضاربة به في السوق السوداء، ضبطت دوريات من المديرية العامة لأمن الدولة كلا من اللبنانيين:(أ.م) في شتورا لتلاعبه بسعر صرف الدولار الأميركي مخالفا تعاميم مصرف لبنان، ونقابة الصيارفة، و(ب.ش) في صيدا و (ع.م) في النويري – بيروت لقيامهما بأعمال صيرفة غير شرعية، وضبطت بحوزتهم مبالغ مالية من عملات مختلفة، ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام