قفزة كبيرة للإصابات الجديدة بكورونا في العالم

أظهر عداد جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العالم سجل ارتفاعا حادا خلال اليوم الماضي ليبلغ 176 ألفا، مقابل 139,5 ألف في اليوم السابق.

بذلك وصلت حصيلة حالات كورونا في العالم إلى 8 ملايين و349972، منها 448962 حالة وفاة و4 ملايين و73974 حالة شفاء حتى اليوم.

والدول الأكثر إصابة بالفيروس هي الولايات المتحدة مع مليونين و163,2 ألف حالة، والبرازيل (955,3 ألف) وروسيا (نحو 553 ألف) والهند (366,9 ألف) وبريطانيا (300,7 ألف).

وبين الدول العربية، تم رصد أكبر عدد من الإصابات في السعودية (141,2 ألف حالة)، تليها قطر (83,1 ألف)، ومصر (49.2 ألف) والإمارات (43,3 ألف)، والكويت (37.5 ألف).

المصدر: وكالات