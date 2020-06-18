قوى الامن: العثور على طفلة حديثة الولادة في تعلبايا

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “حوالي الساعة 1,00 ظهرا من تاريخ 14/6/2020، وفي بلدة تعلبايا/طريق مسبح السنابل، بالقرب من مركز “جمعية دار ملهم للأيتام”، عثر على طفلة حديثة الولادة، مجهولة، لا يتجاوز عمرها /5/ أيام، ثيابها ذات لون باج داكن، وقد ترِكت إلى جانب الطريق، بعد أن لفت بمنشفة حمراء.

جرى نقل الطفلة من قبل عناصر مخفر شتورا في وحدة الدرك الإقليمي، إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة، وقد أظهرت نتيجتها بأن حالتها الصحية جيدة، حيث أبقيت في قسم الأطفال لرعايتها.

لذلك، وبناء على اشارة القضاء المختص، تطلب قوى الأمن الداخلي من الذين يعرفون أي شيء عن ذويها، الاتصال بمخفر شتورا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 542788/08، لإجراء المقتضى القانوني، تمهيدا لإعادتها إلى عائلتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام