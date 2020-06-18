اللجنة المشتركة كشفت على 5 مؤسسات صناعية في الحوض الأعلى لنهر الليطاني

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان اليوم، أنه “بتاريخ 17/6/2020، وضمن إطار تقصي واستبيان واقع إدارة النفايات السائلة في المؤسسات الصناعية الواقعة في الحوض الأعلى للنهر، قام فريق من اللجنة المشتركة بالكشف على 5 مؤسسات صناعية في قضاء زحلة، للوقوف على مدى التزامها متابعة تشغيل وحدات معالجة نفاياتها السائلة، خصوصا أن هذه المؤسسات كانت قد تعهدت أمام القضاء وأمام الجهات الإدارية المعنية، بمعالجة صرفها الصناعي قبل صرفه الى المسطحات المائية أو الى المجرور العام”.

وقالت: “كانت نتيجة الكشف على المؤسسات الصناعية التي تم الكشف على وحدات المعالجة فيها وفقا لما يلي:

1-ألبان مروان ومارون العلم – حزرتا: وحدة المعالجة تعمل لحظة الوصول، ويعود للجنة تحديد الوقت المناسب لأخذ العينات منها للوقوف على كفاءة المعالجة.

2- ميلكي واي – قاع الريم: المعمل مقفل لحظة الوصول.

3-جنى دايري – قاع الريم: وحدة المعالجة تعمل لحظة الوصول، حيث تم جمع العينات منها للوقوف على كفاءة المعالجة.

4-ألبان جميل العلم – قاع الريم: وحدة المعالجة تعمل لحظة الوصول، ويعود للجنة تحديد الوقت المناسب

لأخذ العينات منها للوقوف على كفاءة المعالجة”.

5-الزوادة اللبنانية – قاع الريم: وحدة المعالجة تعمل لحظة الوصول، حيث تم جمع العينات منها للوقوف على كفاءة المعالجة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام