زحمة وتدافع امام محلات الصيرفة فئة الف في صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2020 - 11:02

زحمة وتدافع امام محلات الصيرفة فئة الف في صيدا

منذ 1 ساعة 18 June، 2020
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لبنان

تشهد محلات الصيرفة من فئة الف في صيدا، ومنذ ساعات الصباح الاولى وقبل فتح ابوابها، زحمة مواطنين غير مسبوقة الذين اصطفوا طوابير على أبوابها للحصول على 200$ كحد اقصى بعد ابراز الاوراق المطلوبة.

ويسجل تدافع وفوضى بين المواطنين، لا سيما أمام مؤسسة حلاوي للصيرفة، الامر الذي دفع بعناصر امن الدولة الى تنظيم عملية وجودهم والتخفيف من الازدحام قدر الامكان ومنع حصول اي اشكالات.

تجدر الاشارة الى ان مشهد الازدحام والتجمع امام ابواب محلات الصيرفة فئة الف في المدينة بات يتكرر يوميا في صيدا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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