كيف يمكنك تفعيل خاصية الرد آليا على رسائل “واتسآب”

يعتبر تطبيق “واتسآب”، المملوك لشركة “فيسبوك” هو أحد تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأكثر استخدامًا، في العالم، ولكن لا يدرك الكثير من المستخدمين أسراره وخباياه.

وأحد تلك الخبايا، هي أن تطبيق “واتسآب” يمكنه تجهيز ردود آلية للرد على رسائل واتسآب في وقت معين أو لفترة معينة.

وتعتبر تقنية “الرد الآلي” أحد الميزات الموجودة عبر إصدار “واتسآب بزنس”، والتي من خلالها يمكن لجهة الاتصال إبلاغك بأنك غير متاح حاليا للرد على الرسائل أو أنك سترد على المرسل في وقت ما، أو طرح وسيلة جديدة للتواصل مع المستخدم خارج واتسآب.

ورصد موقع “تايمز نيوز ناو” مجموعة من الخطوات، التي يمكن من خلالها تفعيل ميزة الرد على الرسائل الآلية. وجاءت تلك الخطوات على النحو التالي:

– انقر فوق الإعدادات: افتح تطبيق واتسآب واضغط على النقاط الثلاث في التطبيق.

الآن، انقر فوق إعدادات ثم اضغط على إعدادات بزنس وأخيرًا على أيقونة “رسالة بالخارج” (Away message).

– انقر فوق “رسالة بالخارج”: الآن، انقر فوق زر التبديل بجوار “إرسال رسالة بعيداً”.

– قم بتحرير الرسالة: اضغط على الرسالة وأدخل الرسالة التي تريد إرسالها للعملاء وانقر على “موافق”.

– جدولة الرسالة: الآن، الخطوة التالية هي جدولة رسالتك.

– الإرسال دائمًا: حدد هذا الخيار إذا لم تكن متاحًا لفترة أطول.

– الجدول الزمني المخصص: حدد هذا الخيار إذا كنت ترغب في إرسال الرسالة التلقائية فقط خلال وقت محدد.

– خارج ساعات العمل: يتيح لك هذا الخيار إرسال رسائل تلقائية فقط خارج ساعات العمل. تحتاج إلى تعيين ساعات العمل في الملف الشخصي لنشاطك التجاري لهذا الخيار.

– حدد المستلم: الخطوة الأخيرة هي تحديد المستلم الذي تريد إرسال هذه الرسالة إليه.

-كل شخص: حدد هذا الخيار لإرسال الرسالة التلقائية إلى كل من يرسل إليك رسائل نصية بعد ساعات العمل.

– كل شخص ليس في دفتر العناوين: يتيح لك هذا الخيار إرسال رسالة تلقائية إلى أرقام ليست في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

-كل شخص ما عدا: لإرسال رسائل إلى الجميع باستثناء عدد قليل من جهات الاتصال.

-إرسال فقط إلى: حدد هذا الخيار لإرسال رسائل إلى جهات الاتصال المحددة.

المصدر: سبوتنيك