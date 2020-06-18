دائرة الصحة في الانروا: الإصابة بكورونا في صيدا هي لفلسطيني

أعلن مدير دائرة الصحة في “الأنروا” في لبنان الدكتور عبد الحكيم شناعة أن “الإصابة بفيروس كورونا المعلن عنها في مدينة صيدا، هي لشخص فلسطيني”.

وقال: “إن قسم الصحة في صيدا على تواصل مباشر مع المريض الذي يخضع للحجر المنزلي”. وأشار إلى أنه “سجلت إصابتين لفلسطينيين من منطقة بيروت الاسبوع الفائت، وهما يتلقيان العلاج في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، كما تم تسجيل حالتين جديدتين اليوم وهما من نفس عائلة المصابين السابقين وقد تم حجرهما منزليا”.

أضاف: “إن دائرة الصحة في الانروا تتابع تلك الحالات، وعلى تواصل دائم مع الأطباء في المستشفى ومع المصابين وعائلاتهم والمخالطين لهم”.

ودعا شناعة أهالي المخيمات إلى “التنبه وأخذ الحيطة والحذر والاستمرار بالتزام الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة اللبنانية ودائرة الصحة في الانروا”.

يشار إلى أن عدد المصابين الفلسطينيين في لبنان بلغ حتى اليوم 14 مصابا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام