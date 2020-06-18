مفوضية اللاجئين تطالب اليونان بالتحقيق في حالات طرد مهاجرين

طالبت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليونان بفتح تحقيقات في حالات لدفع مهاجرين وطالبي لجوء للعودة إلى تركيا بعد وصولهم إلى الأراضي أو المياه اليونانية.

ودعت المفوضية في بيان نشرته إلى “تحقيق عاجل في العديد من الحالات المزعومة التي ذكرتها وسائل إعلام، والتي تم تأكيد الكثير من هذه الحالات من قبل منظمات واتصالات مباشرة.

وقال البيان: بالرغم من أن خفر السواحل في اليونان قد أظهر تفانيا استثنائيا وشجاعة لحماية عدد لا يحصى من اللاجئين والمهاجرين في البحر، إلا أن المزاعم المذكورة تأتي على النقيض من التزامات اليونان الدولية، وقد تعرض أشخاصا إلى خطر بالغ.

وتأتي هذه المخاوف بعد تقارير وفيديوهات نشرتها وسائل إعلام عالمية تظهر استخدام معدات إنقاذ عائمة من أجل طرد اللاجئين تجاه شرق بحر إيجه، بحسب المفوضية، مشيرة إلى أن حوالي 3 ألاف طالب لجوء وصلوا إلى اليونان عن طريق الأرض والبحر منذ بداية مارس، في هبوط كبير عن الشهور الماضية وبالمقارنة بالسنوات السابقة.

ويأتي هذا الانخفاض في عدد طالبي اللجوء، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد البلاغات عن حالات الإعادة القسرية للمهاجرين، مثلما ذكرت المفوضية، موضحة أن اليونان لديها الحق الشرعي في التحكم في حدودها وإدارة الهجرة غير الشرعية، مع احترام حقوق الإنسان الدولية ومعايير حماية اللاجئين.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن التحكم في الحدود والممارسات ينبغي أن يضمن حقوق طالبي اللجوء الذين لا ينبغي أن يتم إبعادهم عن حدود البلاد.

المصدر: وكالات