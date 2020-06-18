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June 18 2020 - 02:00

فرعية لجنة الادارة والعدل تابعت درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء العدلي

منذ 10 mins 18 June، 2020
فرعية الادارة والعدل
لبنان

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون القضاء العدلي عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم تابعت خلالها درس الاقتراحات المذكورة.

وترأس اللجنة النائب جورج عدوان وحضرها لنواب السادة: ابراهيم عازار، سمير الجسر، جورج عقيص، بوليت يعقوبيان، حسن عز الدين، هادي حبيش وبلال عبد الله،
وكل من وزيرة العدل الدكتورة ماري كلود نجم، نقيب محامي بيروت الاستاذ ملحم خلف، نقيب محامي طرابلس الاستاذ محمد المراد، ممثلة مجلس القضاء الاعلى القاضي اليان صابر، والقضاة السادة: جاد معلوف، رنا عاكوم، زياد مكنا، يحى غبورة، ماريز العم وكارلا شواح.

وصدر عن اللجنة ما يأتي:”لما كانت اللجنة قد انهت في الجلسة السابقة الفصل الاول من الباب الاول مع تعليق بعض المواد، تابعت في هذه الجلسة عملها في مناقشة المواد التالية، فبدأت بمناقشة مواد الفصل الثاني من الباب الاول، وبعد المناقشة والتداول اقرت مواده باستثناء المادة 9 منه الى حين البت بالمواد المتعلقة بالتشكيلات القضائية، وانتقلت الى درس مواد الفصل الثالث من الباب عينه واقرت بعض مواده بعد ان ادخلت عليها التعديلات الضرورية.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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