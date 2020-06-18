السودان يمدد حظر التجول عشرة أيام ويخفف عددا من القيود – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2020 - 02:00

السودان يمدد حظر التجول عشرة أيام ويخفف عددا من القيود

منذ 2 ساعة 18 June، 2020
السودان كورونا
السودان - عربي وإقليمي

مدد السودان لعشرة أيام حظر التجول المفروض منذ السادس عشر من نيسان/إبريل،وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب ما قال مجلس الأمن والدفاع في بيان الأربعاء.
كما خففت السلطات السودانية القيود على بعض الأعمال المرتبطة بالنشاط الزراعي والمتاجر وبعض المنشآت الصناعية،على الرغم من أن البلاد سجلت 7740 إصابة بالفيروس بينها 477 وفاة.
وجاء في بيان لمجلس الأمن والدفاع أنه تم “تمديد حظر التجول بصورته الحالية، من 19 حزيران/يونيو إلى يوم 29 منه”.
وعلل البيان التمديد بضرورة استكمال الخريطة الوبائية التي تعدها وزارة الصحة.

المصدر: ا ف ب

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