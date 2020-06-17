حركتا الجهاد والتوحيد استعرضتا مستجدات القضية الفلسطينية

زار وفد من حركة التوحيد الاسلامي في طرابلس، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة في مقر حركة الجهاد في بيروت.

ضم الوفد أمينها العام الشيخ بلال سعيد شعبان وعضو مجلس الأمناء عمر الأيوبي، بحضور ممثل حركة الجهاد في لبنان إحسان عطايا.

واشار بيان لحركة التوحيد ان وفد الحركة قدم الوفد التعازي بوفاة الدكتور رمضان عبد الله شلح، مثنيا على “دوره الرائد وما قدمه في طريق الجهاد والمقاومة على مدى عقود” ومؤكدا أن المسيرة مستمرة، والانتصارات ستتوالى على درب القادة والشهداء حتى تحرير كل فلسطين”.

وقال الشيخ شعبان، بعد عودته الى طرابلس، ان” المجتمعين استعرضوا مستجدات القضية الفلسطينية، وما يخطط له العدو من عمليات ضم للأراضي الفلسطينية في إطار المشروع الصهيوني التهويدي لفلسطين، منبهين المخططات العدوانية المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة ومقدساته في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام