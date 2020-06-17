العاروري لنتنياهو: ستندم وستدفع الثمن غاليا

حذر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” صالح العاروري “رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تطبيق اجراءات الضم”، وقال “ستندم وستدفع الثمن غاليا”.

وأضاف العاروري خلال كلمة له في مؤتمر الشعبي لمواجهة قرار الضم وصفقة القرن الأربعاء “يظن الاحتلال الإسرائيلي بأن تحالفه مع ترامب وهرولة بعض الدول العربية والإسلامية للتطبيع قادر من خلاله أن يكسر ارادة شعبنا وأن نيأس من مقاومته لكنه واهم لن نتعب ولن نمل ولن تهزمنا التضحيات أو الخسائر ولن نتنازل عن ذرة من تراب فلسطين كل فلسطين”، وتابع “لعل توقيت ترامب وهرولة المطبعين دفع نتنياهو لأن يظن بأنه يستطيع كسر ارادتنا وكسر إرادة شعبنا لكني أقول له سوف تندم على هذه الخطوة وسنلقنك درسًا قويًا ستدفع ثمنه غاليًا”.

وأكد العاروري أن “الفصائل جميعها مستعدة لدفع الثمن من أجل مستقبل شعبنا وحريته”، ولفت إلى “أننا على موعد من معركة الدفاع عن أمتنا وشعبنا، سيكون هناك تضحيات لكنها ستكون وصمة شرف وكرامة وعزة”، وشدد على “ضرورة الوحدة الوطنية”، وقال “نحن أمام لحظة حقيقية لا يجوز لأحد منا أن يهتم بقضايا ضيقة وثانوية وحزبية على حساب القضايا الوطنية فهذا وقت الاصطفاف إلى جانب بعضًا البعض فالتاريخ لن يرحمنا اذا استمر اثارة الخلاف”.

المصدر: فلسطين اليوم