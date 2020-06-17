سريع: تفجير المرتزق “العواضي” للوضع في “ردمان” بدعم العداون يحتم التصدي له

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن “المرتزق ياسر العواضي أقدم على تفجير الوضع في مديرية ردمان بالبيضاء بدعم مباشر من العدوان وهو ما يحتم على القوات المسلحة التصدي له”.

وقال سريع الاربعاء إن “ما حدث اليوم في مديرية ردمان منطقة آل عواض بالبيضاء هو اعتداء واضح وسافر على المواطنين والجيش واللجان الشعبية”، وأكد أن “المرتزق ياسر العواضي قام بالاعتداء على المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية بمساندة من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي”.

ولفت سريع الى ان “تحالف العدوان دعم المرتزق العواضي بكل أنواع الدعم المالى واللوجستي والتسليح والتدريب والانتشار في الجبال والتحريض الطائفي والمناطقي سعيا منه لتفجير الوضع في المنطقة دون أي مبرر غير الانسياق مع دول العدوان وتنفيذ أجندتها بعد أن استلم مساعدات عسكرية وأموالاً وسلاحاً ورفض كل الوساطات من مشائخ وعقال القبائل”.

وأضاف سريع “اليوم قام العواضي بتفجير الوضع بدعم مباشر من دول العدوان، وهو ما يحتم علينا في القوات المسلحة التصدي له والدفاع عن المواطنين وحفظ البلد وأمنه واستقراره”، ولفت الى ان “الجميع من أبناء الوطن الشرفاء خاصة محافظة البيضاء أن القوات المسلحة ستظل إلى جانبهم لحمايتهم من أدوات العدوان.

ودعا سريع “كل قبائل البيضاء وأحرار مديرية ردمان وعقال آل عواض للوقوف إلى جانب الدولة ضد قطاع الطرق وأدوات العدوان السعودي الأمريكي الذين يتاجرون بدماء الأبرياء، حتى تأمين المنطقة وقطع دابر المعتدين”.

المصدر: موقع انصار الله