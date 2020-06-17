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June 17 2020 - 19:28

استقالة وزراء “أزرق أبيض” من عضوية الكنيست الصهيوني

منذ 1 ساعة 17 June، 2020
الكنيست الاسرائيلي
عربي وإقليمي - فلسطين

قدّم خمسة وزراء من حزب “أزرق أبيض” الإسرائيلي الأربعاء استقالتهم من الكنيست الصهيوني.

وذكرت مصادر فلسطينية ان “الوزراء الخمسة قدموا كتب استقالتهم لرئيس الكنيست ياريف ليفين، بموجب ما يعرف بالقانون النرويجي”.

ولفتت المصادر الى ان “الوزراء المستقيلون من الكنيست هم: هيلي تروبر، يزهر شاي، ألون شوستر، أساف زمير وميخال بيتون”.

وأشارت المصادر الى انه “في أعقاب استقالة الأعضاء الخمسة من المقرر أن ينضم بدلا منهم أربعة أعضاء جدد بالكنيست من الذين وافقوا على الانضمام إلى حزب أزرق أبيض، وهم: ميخال كوتلر فينش، عيناب كابلا، تالا فريدمان وهيلا شاي”.

المصدر: فلسطين اليوم

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