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June 17 2020 - 19:28

61 وفاة و1554 إصابة جديدة بكورونا في العراق

منذ 2 ساعة 17 June، 2020
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العراق - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 61 وفاة و1554 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان للوزارة بأنه “تم فحص 13053 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 403388”.

وأضاف أنه تم تسجيل “908 حالات شفاء، ليبلغ المجموع الكلي للمتعافين 10770”.

وأشار البيان إلى أن “مجموع الوفيات بلغ 773، والإصابات 24254”.

وتظهر الأرقام المسجلة اليوم استقرارا في الوفيات وارتفاعا في الإصابات، مقارنة مع أمس الثلاثاء الذي سجلت فيه 60 وفاة و1385 إصابة جديدة.

المصدر: وكالات

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