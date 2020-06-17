رئيسة المفوضية الأوروبية: أوروبا في طريقها للخروج من أزمة كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2020 - 17:48

رئيسة المفوضية الأوروبية: أوروبا في طريقها للخروج من أزمة كورونا

منذ 55 mins 17 June، 2020
اورسولا فون دير لايين
الاتحاد الاوروبي

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين الاربعاء، إن “أوروبا في طريقها للخروج من الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا”. ونوهت فون دير لاين بعرض استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن اللقاحات، قائلة “إن اقتصاداتنا ستستأنف بأقصى سرعة وستعود حياتنا إلى طبيعتها، فقط عندما يكون لدينا لقاح فعال وآمن ضد هذا الفيروس”. وأوضحت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي أنه “عندما ضربتنا الأزمة في شهر شباط/فبراير، كانت بداية أزمة صحية، وبعد بضع محاولات، كل على حدة، من الدول الأعضاء للاستجابة، اجتمعت أوروبا بسرعة وتصدت لهذا التحدي غير المسبوق”. وأضافت “أوروبا على وشك الخروج من هذه الأزمة، ولكن من الواضح بالفعل أن العالم كله سيصل إلى نقطة تحول عندما يتقاطع الجانبان الصحي والاقتصادي”.

المصدر: روسيا اليوم

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