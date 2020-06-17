اليمن: العدوان يواصل خرق اتفاق الحديدة وطيرانه يعتدي على عدة مناطق

واصل طيران العدوان الأمريكي السعودي على اليمن غاراته الجوية على عدة محافظات يمنية، فيما واصلت قوى العدوان خرق اتفاق الحديدة.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “قوى العدوان ارتكبت 65 خرقا خلال الـ24 ساعة الماضية شملت تحليق ثلاث طائرات حربية في أجواء مدينة الحديدة و خمس طائرات تجسسية في أجواء شارع الـ 50 و حيس و14 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 47 قذيفة و 43 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

وأشار المصدر الى أن “طيران العدوان شن في صعدة خمس غارات على مديرية الظاهر وغارتين على منطقة آل علي بمديرية رازح، وتعرضت قرى آهلة بالسكان في المديرية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي”، وتابع “شن طيران العدوان في محافظة حجة غارتين على مديرية مستبأ وأربع غارات على منطقة الطينة بمديرية ميدي وغارة على مديرية حرض”، وأوضح أن “طيران شن غارة على شبكة الاتصالات في مديرية بني صريم بمحافظة عمران مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل”، واضاف “كما استهدف طيران العدوان بغارتين شبكة الاتصالات في جبل ذروة بمديرية ذيبين، وألقى ثلاث قنابل ضوئية على مديرية خمر”.

وأفاد المصدر أن “طيران العدوان شن 28 غارة على خط الجفرة ومفرق الجوف وصلب بمديرية مجزر في محافظة مأرب، وثلاث غارات على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف محافظة الجوف”، وتابع انه “في محافظة صنعاء شن طيران العدوان غارتين على على منطقة جربان بمديرية سنحان وثلاث غارات على نقيل الفرضة بمديرية نهم وغارة على منطقة بيت عذران بمديرية بني مطر”، وأشار إلى أن “الطيران المعادي شن خمس غارات على منطقة النهدين ومحيطها بأمانة العاصمة، وثلاث غارات في محيط مطار صنعاء الدولي”، وتابع “كما شن طيران العدوان أربع غارات على نجران”.

المصدر: موقع انصار الله