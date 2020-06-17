قيادي في “الجهاد”: القضية الفلسطينية تمر بأصعب المراحل

أكد القيادي في حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين خضر حبيب الأربعاء أن القضية الفلسطينية تمر بأصعب المراحل وأشدها فتكا. داعيا “رئيس السلطة محمود عباس لعقد اجتماع لأمناء الفصائل ووضع استراتيجية وطنية يشارك فيها الجميع لمواجهة خطط الضم والاستيطان”.

وشدد حبيب على أن “سياسة الضم ونهب الأرض واقتلاع السكان، هي سياسة واستراتيجية ثابتة راسخة في العقلية الصهيونية، والمشروع الصهيوني، منذ أن وضع أقدامه على أرض فلسطين عام 1948”.

من جهة ثانية، أشاد حبيب “بدور المرأة الفلسطينية المسلمة التي تقف جمباً إلى جمب في مواجهة الاحتلال وصفقة القرن التي ترعاها الإدارة الأمريكية المجرمة”.

المصدر: فلسطين اليوم