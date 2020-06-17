مايكروسوفت تسد أخطر ثغرة بـ”ويندوز 10″: يمكن تصليحها يدويا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2020 - 16:04

مايكروسوفت تسد أخطر ثغرة بـ”ويندوز 10″: يمكن تصليحها يدويا

منذ 5 mins 17 June، 2020
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

طرحت شركة «مايكروسوفت» الأمريكية تحديثا جديدا يصلح خللا خطيرا في نظام تشغيل «ويندوز 10»، وأوضحت الشركة أن التحديث يصلح الخلل الخطير الذي أطلق عليه «ثغرة طابعة ويندوز 10».

وتتمثل تلك الثغرة في أنها تمنع مستخدمي «ويندوز 10» من طباعة نسخ ورقية من مستنداتهم.

وقالت الشركة إن تحديث «ويندوز» يضمن جملة من «التحسينات والإصلاحات»، التي من بينها معالجة مشكلة منع الطابعات من الطباعةـ ويمكن لمستخدمي «ويندوز 10» تثبيت التحديث يدويا إذا لم تكن متاحة من خلال قسم «تحديثات ويندوز» حسب «سبوتنيك».

أما بالنسبة للذين لا يستطيعون تنزيل التحديثات الجديدة، فيمكنهم إزالة تحديثات النظام الأساسية السابقة لشهر يونيو، حتى يتمكنوا من طباعة أي شيء في الوقت الحالي، لحين تنزيل التحديثات الخاصة بشهر يونيو الجاري.

المصدر: المصري اليوم

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