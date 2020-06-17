تصنيع أصغر محرك في العالم من 16 ذرة فقط

تمكن علماء في المختبرات الفيدرالية السويسرية للمواد وكلية البوليتكنيك الفيدرالية من تصنيع أصغر محرك في العالم، حيث يتكون من 16 ذرة فقط.

بينما لا يتجاوز حجم المحرك نانومتر واحد، ولكنه يشبه إلى حد كبير المحركات العادية. حيث يتكون من 4 ذرات من الأسيتيلين (غاز عديم اللون والرائحة)، و6 ذرات من الغاليوم ومثلها من البلاديوم.

وتعمل ذرات الأسيتيلين على تدوير المحرك في جهة واحدة. ووفقا للعلماء، فقد تمكنوا من تحقيق دوران أحادي الاتجاه بنسبة 99%، وتعد هذه النسبة الأفضل من بين المحركات النانوية المماثلة الأخرى.

يعمل المحرك على أنواع مختلفة من الطاقة، بما في ذلك الحرارية والكهربائية. كما أن المحرك يدور بتردد عدة ملايين دورة في الثانية باستخدام الطاقة الحرارية، ولكن في هذه الحالة يتم تحديد اتجاه الدوران بشكل عشوائي، أما في حال استخدام الطاقة الكهربائية، يمكن تحديد اتجاه الدوران، وفق للمجلة العلمية “PNAS”.

وفقا للعلماء، فإن المحرك المكون من 16 ذرة، يمكن أن يكون أداة بحث، حيث تمكن العلماء من خلاله من دراسة تأثير النفق الكمومي (هي ظاهرة تخلل جسيم أولي لحاجز جهدي طبقًا لميكانيكا الكم، في حين أن الميكانيكا التقليدية لا تسمح له بالنفاذ حيث أن طاقته أقل من طاقة الوضع في الحاجز).

المصدر: سبوتنيك