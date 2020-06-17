خطار بحث مع شري وطليس في تطورات ملف تثبيت المتطوعين

استقبل مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار في مكتبه ظهر اليوم، النائب أمين شري ورئيس مكتب البلديات في حركة أمل بسام طليس يرافقهما كل من مدير عام الهيئة الصحية /الدفاع المدني ميسم المقدم والمفوض العام لكشاف الرسالة علي عباس، وتناول البحث التطورات الأخيرة والمساعي الهادفة الى تثبيت المتطوعين.

وأجمع الحاضرون على ضرورة “الإسراع بإنجاز هذا المشروع لا سيما مع انطلاق موسم الحرائق باكرا هذا العام ما يجعل الحاجة اكثر الحاحا لتعزيز مراكز الدفاع المدني بالعدد المطلوب من العناصر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام