وصول 4 رحلات للميدل ايست اليوم من الرياض ودبي ولندن وموسكو – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 17 2020 - 16:02

وصول 4 رحلات للميدل ايست اليوم من الرياض ودبي ولندن وموسكو

منذ 53 mins 17 June، 2020
5eea05f6c856f_20180619T154846Z1275035618RC16F06A5A00RTRMADP3LEBANONIRAN
لبنان

وصلت 4 رحلات لشركة طيران الشرق الأوسط، اليوم، من: الرياض، دبي، لندن وموسكو. وهي من ضمن الرحلات المقررة للمرحلة الرابعة في خطة اعادة اللبنانيين الراغبين بالعودة من الخارج.

وستصل أولى هذه الرحلات، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم آتية من الرياض، تليها عند الرابعة عصرا من دبي، وعند السابعة والنصف مساء تصل طائرة من لندن، على ان تصل عند الثامنة والنصف مساء طائرة من موسكو.

ومن المقرر ان يكون ركاب رحلات الرياض ودبي وموسكو قد أجروا فحوص PCR مسبقا قبل صعودهم الى الطائرات، اما ركاب رحلة لندن فهم لم يخضعوا لهذا الفحص، وبالتالي سوف تتخذ كل الاجراءات الصحية المطلوبة لذلك، فور وصولهم الى المطار، بالإضافة الى كل التدابير الوقائية لوصول جميع الوافدين من الخارج الى لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة

إستطلاع للرأي حول برامج شهر رمضان المبارك على قناة المنار.
بهدف الوقوف على آراء مشاهدينا الكرام نأمل مشاركتنا الرأي بتقييم برامج شهر رمضان التي عرضت على قناة المنار

لا شكراً المشاركة