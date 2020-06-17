روسيا ترصد 3 خروقات لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ24 ساعة وتركيا ترصد خرقاً واحداً

أفادت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 3 خروقات لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما رصد الجانب التركي خرقا وحدا. وقالت الوزارة في بيان لها بهذا الشأن على موقعها الرسمي “رصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا 3 خروقات خلال الــ24 ساعة الأخيرة، وذلك في محافظة حلب، بينما رصد الجانب التركي خرقا واحدا في محافظة حلب أيضا”. وأشارت الوزارة إلى عدم قيام مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتنفيذ أي عمليات إنسانية.

المصدر: سبوتنيك