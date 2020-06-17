تسجيل 7843 إصابة جديدة بـ”كورونا” في روسيا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 7843 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 1065 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 553301 إصابة. وجاء في بيان مقر العمليات، اليوم الاربعاء ” تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 7843 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في 84 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 553301″. وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 1065، و680 بضواحيها، وسجلت منطقة نيجيغراد 238 حالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتابع المقر في بيانه “غادر 10036 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 304342 شخصا”. وأشار المقر إلى تسجيل 194 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 7478 شخصا. وتبدأ روسيا اليوم التجارب السريرية على لقاح فيروس كورونا، إذ أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، يوم أمس الثلاثاء، أن التجارب السريرية على لقاح ضد فيروس كورونا طوره مركز “غاماليا” للأوبئة والبيولوجيا المجهرية التابع لوزارة الصحة، ستنطلق يوم اليوم الأربعاء.

رئيس المعهد المركزي الثامن والأربعين للأبحاث العلمية التابع لوزارة الدفاع الروسية، سيرغي بوريسيفيتش، أكد الأسبوع الماضي، أن “مركز غاماليا”، ووزارة الدفاع سينهيان بحلول أواخر شهر تموز/ يوليو، جميع الاختبارات السريرية للقاح ضد وباء ” كوفيد – 19 “.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، انه تم اختيار مجموعتين من المتطوعين للمشاركة في التجارب السريرية للقاح يكافح فيروس كورونا المستجد.

المصدر: سبوتنيك