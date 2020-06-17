السودان… إجمالي المصابين بفيروس “كوفيد – 19” يبلغ 7740 والوفيات تصل إلى 477 حالة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2020 - 12:20

السودان… إجمالي المصابين بفيروس “كوفيد – 19” يبلغ 7740 والوفيات تصل إلى 477 حالة

منذ 43 mins 17 June، 2020
علم السودان
السودان - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الصحة السودانية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كوفيد – 19، بلغ 7740 إصابة، وإجمالي الوفيات 477، فيما وصل عدد المتعافين إلى 2820 منذ بدء الجائحة بالسودان في آذار/ مارس الماضي. وذكرت وكالة “السودان” للأنباء، نقلا عن الصحة السودانية يوم الأربعاء، أن إجمالي الإصابات بفيروس كوفيد – 19، يبلغ 7740، بزيادة 305 حالات إصابة جديدة، وإجمالي الوفيات 477، بزيادة 9 حالات، فيما وصل عدد المتعافين إلى 2820 منذ بدء الجائحة بالسودان في آذار/ مارس الماضي. وأضافت الوزارة أن 100 مصاب بفيروس كوفيد 19، تماثلوا للشفاء ليصبح عدد المتعافين 2820″.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية

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