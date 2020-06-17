الوزير حتي عرض مع كوبيتش التحضير لمؤتمر بروكسيل وولاية اليونيفيل

استقبل وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيش الذي قال بعد اللقاء “بحثنا في المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأبرزها التحضيرات لمؤتمر بروكسل وهو حدث مهم كونه يجمع (بعد كوفيد 19) للمرة الأولى اطراف دوليين ويعنى بحاجات لبنان وشعبه وليس فقط بمتطلبات النازحين السوريين، انما ايضا بالمجتمعات المضيفة في لبنان وبحثنا في سبل استفادة لبنان من هذه الفرصة”.

ولفت كوبيتش إلى أن “البحث تناول ايضا ولاية “اليونيفيل” في جنوب لبنان بشكل سريع كون الوزير حتي سبق وبحث في هذا الموضوع مع قائد القوة الدولية الجنرال ديل كول”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام