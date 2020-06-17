ألمانيا تسجل 30 وفاة و345 إصابة جديدة بوباء “كورونا ” خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2020 - 10:18

ألمانيا تسجل 30 وفاة و345 إصابة جديدة بوباء “كورونا ” خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 18 mins 17 June، 2020
معهد روبيرت كوخ
أخبار دولية - المانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم  الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 345 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 187184 .

وبحسب المعهد ارتفع عدد الوفيات المسجلة بواقع 30 حالة ، ليصل إلى 8830 ألف حالة وفاة ، ووفقا للمعهد سجلت ألمانيا في اليوم السابق 378 إصابة و9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتل.

المصدر: وكالة سبوتنيك

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