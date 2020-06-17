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June 17 2020 - 08:12

رئيس دولة الهندوراس يصاب بفيروس كورونا المستجد

منذ 6 mins 17 June، 2020
رئيس دولة هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز
أخبار دولية - هندوراس

أفادت وسائل إعلام دولية اليوم الأربعاء عن إصابة رئيس دولة لاتينية بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد -19”.

ونقلت وكالة “رويترز” تصريحات رئيس دولة الهندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، الذي كشف أن الفحوصات أكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف هيرنانديز قائلا ” باعتباري رئيسا للبلاد ومواطنا مسؤولا، أود أن أقول إنه خلال عطلة نهاية الأسبوع بدأت أشعر بحالة من عدم الارتياح وجرى تشخيصي اليوم بأنني مصاب بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19″.

واستطاع هيرنانديز البقاء في موقعه بعد نجاحه في الانتخابات الأخيرة والحفاظ بالتالي على الرئاسة لسنوات عدة.

المصدر: وكالة سبوتنيك

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