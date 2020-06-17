علامات تدل على مشاكل في الكبد

تعد أمراض الكبد من الأمراض التي يصعب تشخيصها، بسب أن الإنسان لا يحس بألم في كبده، ولو كانت المشكلة متعلقة به. ومع ذلك يمكن ملاحظة عدة علامات تظهر على وجه الشخص تدل على وجود مشكلة في الكبد.

اصفرار العينين والجلد

يبدأ الجلد والأغشية المخاطية بأخذ اللون الأصفر، في حال تعرض الكبد لمشاكل صحية. وهذا يرجع إلى حقيقة أن الكبد يتوقف عن العمل ولا يزيل بروتين البيليروبين من الجسم.

الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع مستوى البيليروبين في الدم والذي يؤدي بدوره إلى اصفرار الجلد. كما أن تليف الكبد والتهابه بالإضافة إلى فقر الدم كلها تؤدي إلى اصفرار العينين والجلد، لذلك من الضروري تحديد المرض بمراجعة الطبيب، لمعرفة كيفية المعالجة.

ظهور كدمات دون سبب

يمكن أن تتكون الكدمات على الجسم (وعلى الوجه أيضا)، بسبب أن الكبد لم يعد يعمل بشكل جيد وخاصة في العمليات الكيميائية لتبادل بعض المواد، حيث يؤدي ذلك إلى مشاكل في تخثر الدم وتبدأ الكدمات بالظهور على الجسم، وفق موقع “med2”.

تقشر الجلد والحكة

من المعروف أن خلايا الكبد تنتج العصارة الصفراوية التي تشارك في عملية الهضم، حيث تنتقل إلى المرارة من خلال قنوات خاصة. وفي حال وجود مشاكل في الكبد، فإن هذه المادة تتوقف عن التدفق إلى المرارة، أو تبدأ بالتراكم، الأمر الذي يؤدي إلى الشعور بالحكة وتقشر الجلد.

المصدر: سبوتنيك