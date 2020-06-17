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June 17 2020 - 04:20

رئيس الوزراء اليوناني: تركيا تمثل تهديدا للسلام في شرق المتوسط

منذ 2 ساعة 17 June، 2020
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أخبار دولية - اليونان

انتقد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، سياسة تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط، واصفا إياها بأنها “تهديد للسلام في المنطقة”.

وفي ختام مباحثات أجراها مع نظيره الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القدس، اليوم الثلاثاء، ذكر رئيس الحكومة اليونانية أنه أثار، أثناء اللقاء، موضوع “تصرفات تركيا غير الشرعية والاستفزازية قرب حدودنا وفي عرض البحر”.

وأضاف: “نعتبر هذه الأنشطة تهديدا على السلام والاستقرار الدوليين”.

كما انتقد ميتسوتاكيس دور تركيا في ليبيا، حيث تقدم أنقرة دعما عسكريا لحكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) ضد قوات “الجيش الوطني الليبي” التابعة للمشير خليفة حفتر.

من جانبه، امتنع نتنياهو عن توجيه انتقادات لتركيا، مركزا على أهمية التعاون الثنائي بين إسرائيل واليونان، بما في ذلك في التعامل مع التحديات المتشابهة التي تواجهها الدولتان.

وفي يناير الماضي، وقعت اليونان وقبرص وإسرائيل اتفاقا حول تنفيذ مشروع EastMed لمد أنبوب الغاز في شرق المتوسط، على الرغم من معارضة تركيا لهذا المشروع. ويتوقع أن يصبح الأنبوب، الذي سينقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا هو الأطول في العالم.

وفي محاولة لعرقلة تنفيذ المشروع المذكور، ترسل تركيا من حين لآخر سفنا إلى شرق المتوسط، للتنقيب عن النفط والغاز هناك، أو تجري تدريبات جوية أو بحرية في هذه المنطقة.

المصدر: وكالات

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