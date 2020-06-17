ترامب: لن نغفر للناهبين والمخربين خلال الاحتجاجات

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مثيري الشغب الضالعين في أعمال النهب والتخريب خلال الاحتجاجات الأخيرة ضد العنصرية وعنف الشرطة، متوعدا بأن يكون عقابهم “شديدا جدا”.

وقال ترامب اليوم الثلاثاء في كلمة ألقاها قبل توقيعه مرسوما حول إصلاح جهاز الشرطة: “لن يكون هناك المزيد من أعمال النهب والحرق العمد. وستكون العقوبة شديدة للغاية على أولئك الذين يتم القبض عليهم، والعنف والدمار لن يغفر. لا توجد لدى الناهبين والمخربين اعتقادات يناضلون من أجلها”.

ويقضي المرسوم الذي وقعه ترامب بإجراء إصلاح محدود في جهاز الشرطة في محاولة للرد على الاحتجاجات ضد العنصرية وتعسف الشرطة، التي شهدتها الولايات المتحدة ودول أخرى في الفترة الأخيرة.

وأوضح ترامب أن القرار يشمل منع الشرطة من اللجوء إلى وضعية الخنق “إلا إذا كانت حياة الشرطي في خطر”، مضيفا أنه يشجع الشرطة الأمريكية على الالتزام بـ”أرقى المعايير المهنية”، بحسب وكالة “فرانس برس”.

المصدر: وكالات