أنقرة: التعليقات الفرنسية على دور تركيا في ليبيا دليل على سياسة باريس القاتمة تجاه هذا البلد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 17 2020 - 02:50

أنقرة: التعليقات الفرنسية على دور تركيا في ليبيا دليل على سياسة باريس القاتمة تجاه هذا البلد

منذ 1 ساعة 17 June، 2020
5ee9042b4c59b702582cd986
تركيا - عربي وإقليمي

أفاد بيان لوزارة الخارجية التركية الثلاثاء بأن التعليقات الفرنسية الأخيرة على الدور الذي تلعبه تركيا في ليبيا يظهر سياسة باريس “القاتمة وغير المفهومة” تجاه ليبيا.

وأضاف البيان أن “دعم فرنسا لحفتر تسبب في تفاقم الأزمة ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وحلف الأطلسي”.

وكانت الخارجية الفرنسية قالت في بيان، أمس الاثنين، إن التدخل الأجنبي المستمر في ليبيا، وخاصة تكثيف الدعم التركي، غير مقبول ولا بد أن ينتهي.

وأشارت إلى أن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا تواصل الهجوم بدعم تركي “هائل”، رغم الموافقة على بحث وقف إطلاق النار.

كما أكدت أن “التدخل الأجنبي، ولا سيما تكثيف الدعم التركي، أمر غير مقبول، ويجب أن يتوقف”.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

إستطلاع للرأي حول برامج شهر رمضان المبارك على قناة المنار.
بهدف الوقوف على آراء مشاهدينا الكرام نأمل مشاركتنا الرأي بتقييم برامج شهر رمضان التي عرضت على قناة المنار

لا شكراً المشاركة