بيدرسن: اللجنة الدستورية السورية قد تجتمع في آب/أغسطس إذا رفعت قيود كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2020 - 02:50

بيدرسن: اللجنة الدستورية السورية قد تجتمع في آب/أغسطس إذا رفعت قيود كورونا

منذ 2 ساعة 17 June، 2020
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الامم المتحدة

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، عن أمله أن تعقد اللجنة الدستورية السورية جلستها الثالثة في أغسطس المقبل، في حال رفع القيود المفروضة دوليا بسبب جائحة كورونا.

وقال بيدرسن، أثناء تقديمه تقريرا عبر الفيديو لأعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء: “أنا مستعد لعقد وإجراء الجلسة الثالثة للجنة الدستورية تحت إشراف السوريين. ورغم أني أدرك أن القيود العامة على التنقلات لا تزال قائمة، إلا أنني آمل في أن تكون لدينا إمكانية لعقد الجلسة في جنيف، أواخر شهر أغسطس المقبل”.

وجرى تأسيس اللجنة الدستورية السورية بناء على قرار تبناه مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد في مدينة سوتشي الروسية، في 31 يناير عام 2018. وعقدت اللجنة جلستها الأولى في جنيف في أكتوبر الماضي.

المصدر: وكالات

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